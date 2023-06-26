«Уфа-печати» сэкономили экранное время

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд обязал мэрию Уфы выдать подконтрольному ей МУП «Уфа-печать» разрешения на установку и эксплуатацию пяти рекламных видеоэкранов. В мае 2022 года администрация отказалась предоставить предприятию вышеуказанные документы. МУП подало иск в арбитражный суд и частично выиграл спор. Первая инстанция обязала чиновников рассмотреть заявление предприятия. Мэрия подала апелляционную жалобу, по итогам рассмотрения которой суд изменил ранее вынесенное решение, обязав администрацию выдать документы «Уфа-печати». Юристы разошлись в оценке перспектив отмены постановления.



Суд обязал мэрию Уфы выдать «Уфа-печати» разрешения на работу рекламных видеоэкранов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

МУП «Уфа-печать» выиграло у городской администрации спор об эксплуатации пяти светодиодных рекламных экранов, расположенных по улице Ленина у спорткомплекса «Уфа-арена», на проспекте Октября в районе остановки «Горсовет», у дворца культуры «Моторостроитель», в районе Телецентра и в парке Победы. Как сообщал ранее „Ъ“ директор «Уфа-печати» Расул Шаймарданов, спорные экраны предприятие получило в 2020 году. Из материалов дела следует, что на тот момент конструкции были установлены на фундаменты, подключены к городской электросети, все работы по установке, монтажу и подключению были выполнены.

В апреле 2022 года МУП обратилось в мэрию за разрешением на размещение и эксплуатацию рекламоносителей. Рассмотревшая заявление комиссия по вопросам внешнего оформления городских территорий в сфере размещения наружной рекламы ответила отказом. На основании протокола, составленного комиссией, мэрия не выдала «Уфа-печати» разрешения, указав, что конструкции не вписываются в единую концепцию городского оформления.

По данным «СПАРК-Интерфакс», МУП «Уфа-печать» зарегистрировано в Уфе в 1992 году. Ранее предприятие владело одноименной сетью киосков по продаже газет и журналов. В 2022 году МУП получило 5 млн руб. убытка при выручке 16,4 млн руб. Уставный капитал МУПа составляет 26 млн руб.

В июне 2022 года «Уфа-печать» подала иск в арбитражный суд Башкирии, попросив признать незаконными принятые мэрией решения. Суд первой инстанции удовлетворил его частично, признав незаконными пункты, касающиеся размещения спорных видеоэкранов, в протоколе комиссии по вопросам оформления городских территорий. Кроме этого арбитражный суд обязал мэрию рассмотреть заявление МУПа.

Администрация подала жалобу на решение в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Мэрия просила отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт. Она указала, что «Уфа-печать» получила на баланс не рекламные конструкции, а светодиодные экраны, которые впоследствии стали использоваться в качестве рекламных без соответствующей разрешительной документации. Избранный судом способ устранения нарушения прав и интересов истца в виде рассмотрения заявления является необоснованным, поскольку Управление наружной рекламы и информации уже сделало это и приняло отказное решение, заявили в мэрии.

Апелляционный суд установил, что видеоэкраны были переданы предприятию уже смонтированными и ранее в администрации согласовали их установку. Более того, места размещения экранов были включены в схему размещения рекламных конструкций. «Администрация не представила доказательств того, что спорные рекламные конструкции каким-либо образом нарушают архитектурно-художественную целостность и наносят ущерб визуальным характеристикам городской среды»,— говорится в решении суда.

Суд обязал чиновников выдать «Уфа-печати» необходимые разрешения.

Параллельно МУП обжалует предписание мэрии о демонтаже спорных конструкций от марта 2022 года. Решение по иску пока не принято.

Получить комментарии в администрации Уфы вчера не удалось.

Директор МУП «Уфа-печать» Расул Шаймарданов не ответил на запрос „Ъ“.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин полагает, что апелляционная инстанция обоснованно изменила обжалуемое решение: «Такая резолютивная часть ведет к наиболее полному восстановлению нарушенных прав. На этом фоне шансы на отмену выглядят призрачно».

Адвокат Сергей Тимошенко указывает, что суд должен был приостановить рассмотрение иска по поводу разрешений до вступления в силу решения суда по спору о демонтаже видеоэкранов. «Существует риск возникновения двух взаимоисключающих судебных актов: в одном деле может быть подтверждена незаконность установления рекламных конструкций, в другом — правомерность выдачи разрешения на установку и эксплуатацию тех же самых рекламных конструкций»,— считает юрист.

Наталья Балыкова