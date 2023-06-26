Аэропорт Минеральных Вод закрыт из-за повреждения взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Минеральных Вод разрушилась часть бетонной плиты взлетно-посадочной полосы. В связи с этим аэропорт временно закрыт, сообщили в Росавиации. Следовавшие в Минводы самолеты перенаправили в Махачкалу, Грозный, Владикавказ, Ставрополь.

«Вероятная причина образования дефекта (вспучивание с растрескиванием поверхности) — температурное расширение в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта»,— заявили в Росавиации.

В сообщении говорится, что нарушение «незначительной площади» взлетно-посадочной полосы произошло в 17:59. Необходимые для устранения дефекта меры уже принимают. В Росавиации ожидают восстановления взлетно-посадочной полосы к 23:00 мск.

Ранее администрация Международного аэропорта Минеральные Воды в Telegram-канале предупредила пассажиров и гостей аэропорта, что прием-выпуск воздушных судов 26 июня приостановлен ориентировочно до 22:00, «в связи с внеплановыми ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе». Пассажиры в комментариях под сообщением рассказали, что час ждали в самолете подачи трапа.

Позднее о приостановке работы аэропорта сообщил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко в своем Telegram-канале. Он рассказал, что на взлетно-посадочной полосе произошла «незначительная деформация в виде поднятия бетона на стыке плит». Господин Сергиенко заверил, что восстановительные работы завершат до 0:00.

Сегодня, 26 июня, согласно информации на онлайн-табло аэропорта, планировалось около 20 рейсов из Минвод, пока говорится о задержке 6 из них. Еще 20 рейсов ожидалось принять: 2 отменены, 15 задерживаются.