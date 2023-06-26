В Омске после отравления 19 школьников возбуждено уголовное дело

В Омской области следственные органы возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поводом для этого стало отравление 19 школьников. Учащиеся приехали в Омск из Новокузнецка на соревнования по пляжному гандболу. Их поселили в гостинице, там же было организовано питание. После еды вся группа была госпитализирована с признаками острого пищевого отравления.

В конце прошлого года сходное уголовное дело было возбуждено в Кузбассе после отравления детей, приехавших из Анжеро-Судженска в Кемерово на экскурсию для знакомства с учебными заведениями города. Кормили школьников в столовой одного из местных техникумов.

Оксана Павлова, Новосибирск