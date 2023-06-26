Умер старейший лауреат Нобелевской премии Джон Гуденаф

В возрасте 100 лет умер американский ученый, старейший из ныне живущих лауреатов Нобелевской премии Джон Гуденаф. Об этом сообщается в заявлении Техасского университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Гуденаф

Фото: The University of Texas at Austin Джон Гуденаф

Фото: The University of Texas at Austin

В 2019 году Джон Гуденаф получил Нобелевскую премию по химии за участие в разработке литий-ионных аккумуляторов. Он стал самым пожилым лауреатом премии. На момент присуждения премии ему было 97 лет.

Джон Гуденаф получил премию совместно с Майклом Стэнли Уиттингемом и Акирой Ёсино. Как отмечал Нобелевский комитет, «своей работой они создали условия для беспроводного общества, свободного от ископаемого топлива, и тем самым принесли человечеству огромную пользу».

Анастасия Ларина