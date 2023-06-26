Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Opel обновил фирменный логотип

Компания Opel обновила фирменный логотип, который появится на автомобиль с 2024 года.

Фото: Opel

Фото: Opel

Новая эмблема сохранила прежние очертания — молния, вписанная в круг — но изменился дизайн логотипа. Отличительной чертой эмблемы стало упрощенное начертание и стилизация молнии под стрелки компаса. Заявлено, что компас является основным элементом дизайна передней и задней части кузова, а также салона современных моделей Opel.

Как заявил генеральный директор Opel Флориан Хюттл, первый автомобиль с новой эмблемой дебютирует в сентябре на выставке IAA Mobility в Мюнхене.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...