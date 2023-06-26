Opel обновил фирменный логотип

Компания Opel обновила фирменный логотип, который появится на автомобиль с 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Opel Фото: Opel

Новая эмблема сохранила прежние очертания — молния, вписанная в круг — но изменился дизайн логотипа. Отличительной чертой эмблемы стало упрощенное начертание и стилизация молнии под стрелки компаса. Заявлено, что компас является основным элементом дизайна передней и задней части кузова, а также салона современных моделей Opel.

Как заявил генеральный директор Opel Флориан Хюттл, первый автомобиль с новой эмблемой дебютирует в сентябре на выставке IAA Mobility в Мюнхене.

Максим Вершинин

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