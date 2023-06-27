Больной вопрос

Дефицит как врачей, так и среднего медперсонала по-прежнему остается актуальной проблемой для Петербурга. Эксперты уверены, что решать ее, среди прочего, необходимо на уровне подготовки кадров и дальнейшего увеличения зарплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам 2022 года медучреждения Петербурга были укомплектованы средним медперсоналом на 57,79%, врачами — на 70,71%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По итогам 2022 года медучреждения Петербурга были укомплектованы средним медперсоналом на 57,79%, врачами — на 70,71%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ситуация с кадрами для медицины в Петербурге, как, впрочем, и по всей России, по-прежнему остается дефицитной. По данным hh.ru, сейчас на одно рабочее место в Северной столице откликаются в среднем не более двух человек, что в три раза ниже нормы. При этом активность и работодателей, и соискателей в сфере здравоохранения выросла. Так, за последний месяц петербургские работодатели разместили на job-портале более 3 тыс. вакансий, что на 5% больше, чем в начале 2022 года. Петербуржцы, ищущие работу в медицине, за месяц разместили или обновили чуть более 7 тыс. резюме. Это также на 5% больше, чем весной 2022 года. «Но даже такая активность кандидатов не покрывает кадровую потребность»,— отмечает Мария Бузунова, представитель HeadHunter по Северо-Западу.

По итогам 2022 года, согласно данным проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», медучреждения Петербурга были укомплектованы средним медперсоналом на 57,79% (при плановом показателе 66%), врачами — 70,71% (плановый показатель 84%). Целевые показатели на 2023 год — 69,9 и 86,2% соответственно. В комитете по здравоохранению Петербурга отмечают, что «потребность государственных медицинских учреждений города в медицинском персонале является динамической, и в настоящее время присутствует практически во всех медицинских организациях».

Сегодня самый востребованный врач в Петербурге, по оценке hh.ru,— терапевт, к этой специализации относятся 15% от всех вакансий врачей за последний месяц. На втором месте — стоматологи (14%), на третьем — неврологи (8%). Реже всего работодатели ищут гематологов и генетиков: в обоих случаях за последний месяц было открыто менее десяти вакансий, отмечают в hh.ru.

Подготовка кадров

В числе мер, которые способны снизить дефицит кадров, эксперты называют подготовку нужного числа специалистов. В комздраве напомнили, что так ежегодно и происходит за счет целевого обучения. В 2023 году его сможет пройти 1181 человек. Именно во столько правительство РФ определило квоту в Петербурге на целевое обучение по программам высшего образования за счет бюджета. В 2022 году речь шла о более чем 900 специалистах. Целевое обучение проходит на площадках четырех вузов: Первого СПбГМУ им. акад. Павлова, Педиатрического медицинского университета, СЗГМУ им. Мечникова и НМИЦ им. Алмазова.

Еще один вариант снижения дефицита кадров — увеличение абитуриентского набора. Так, например, по данным статбюллетеня «Образование в России-2021», 39 субъектов РФ считают, что в медвузы и колледжи необходимо его увеличить на 30%, 29 субъектов РФ говорят о 36%. В Петербурге кадры для медицины готовят пять государственных профильных вузов и девять профильных колледжей и техникумов. Многие отмечают, что конкурс в них, как и в целом по стране, растет, несмотря на высокие требования и сложность обучения. В начале 2022 учебного года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал, что на первый курс в медвузы и колледжи поступило почти 110 тыс. студентов. Однако растущие цифры экспертов мало впечатляют. По их словам, как показывает практика, в процессе обучения либо после него из профессии уходит от 15 до 30% специалистов.

Только количественного роста недостаточно, уверена Алла Факторович, заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций. Она подчеркивает, что также необходимо повысить качество подготовки студентов, пополнить учебно-лабораторный фонд, в том числе за счет современных тренажеров и симуляторов. Среди актуальных задач медобразования она называет три. «Во-первых, необходимо оперативно обновлять образовательные программы с учетом внедрения новых технологий в деятельность медперсонала. Во-вторых, активно привлекать работодателей к разработке и реализации образовательных программ. В-третьих, создавать условия для развития компетенций педагогов через освоение ими программ дополнительного профессионального образования, в первую очередь через программы стажировок, которые должны обеспечить соответствие квалификации тех, кто учит, современному этапу развития медицины и здравоохранения»,— конкретизирует госпожа Факторович.

Что касается уровня подготовки в мединститутах Петербурга, то Сусанна Чуприна, заместитель медицинского директора «СМ-клиники» в Петербурге, считает его крайне высоким, когда речь идет о фундаментальных научных знаниях, но совсем другое дело — практическая подготовка. В этом с ней согласна Елена Савинцева, главная медсестра Елизаветинской больницы: «Не могу сказать, что после колледжа к нам приходят готовые медсестры. Даже если выпускники успешно сдали на экзамене две-три манипуляции, то придя работать в стационар скорой помощи, они сталкиваются с гораздо большим и широким объемом проблем и вопросов, которые им необходимо решать ежедневно».

Захар Лопатин, начальник учебного управления СЗГМУ им. Мечникова, тоже отмечает практическую часть подготовки кадров как проблемную, особенно в регионах: «Организовать такую подготовку не так просто, особенно в летний период, когда на практику идут студенты многих вузов». Причин тому, по его словам, несколько. «Во-первых, недостаточное развитие института наставничества для сопровождения обучающихся. Во-вторых, сроки практик совпадают во многих вузах города и у медицинских организаций. Просто нет столько мест для обучающихся. В-третьих, низкая мотивация учреждений здравоохранения в предоставлении своих ресурсов для осуществления образовательной деятельности и клинической работы медицинских вузов». Тем не менее у самого вуза есть более 700 договоров о сотрудничестве с медучреждениями как Петербурга и области, так и других регионов. А также собственные клиники, симуляционный центр, где будущие врачи, по словам господина Лопатина, «могут отрабатывать практические навыки без вреда для пациентов».

Еще одной проблемой господин Лопатин считает снижение качества дополнительного профобразования врачей. По его словам, существует немало недобросовестных компаний, которые предоставляют некачественный контент или вовсе просто выдают документы об образовании. «Пока механизмов регулирования этого уровня образования врачей в России не предусмотрено, но попытки предпринимаются. Например, сейчас проходит общественное обсуждение текст проекта Минздрава о переподготовке врачей по специальностям "Психиатрия" и "Психотерапия", в котором повышаются требования и к обучению, и к образовательной площадке»,— рассказывает эксперт.

По мнению госпожи Факторович, проблему подготовки кадров отчасти могут решить профстандарты. Для здравоохранения их сегодня разработано более 60. Их ценность в том, по ее словам, что в них представлена консолидированная позиция работодателей по тем требованиям к квалификации персонала, которые сегодня востребованы медучреждениями.

Пока сфера образования ищет возможные решения, как повысить качество обучения, работодатели сами доводят профессиональный уровень молодых специалистов до необходимого. Большую роль здесь играет наставничество, уверена Татьяна Сергеева, заместитель главврача по неврологии Елизаветинской больницы. «Мы стараемся, чтобы ординаторы, которые попадают к нам на практику и в дальнейшем на работу, побывали на всех отделениях, в приемном покое и в реанимации, чтобы иметь представление о разных этапах госпитализации пациента от двери больницы до выписки»,— рассказывает госпожа Сергеева.

В «СМ-клинике» наряду с наставничеством используют возможности учебного центра, отмечает госпожа Чуприна. «Обучают в нем не только профессиональным навыкам, но и так называемым soft skills: принципам коммуникации с пациентами и коллегами, эмпатии, профилактике выгорания. Эти вещи крайне важны в работе врача, однако в вузах им не уделяют достаточного внимания. Комплексный подход позволяет развить молодого специалиста и вывести его на принципиально новый уровень всего за два-три года»,— уточняет эксперт.

Свой учебный центр для студентов, оснащенный техникой и симуляторами, есть и в Елизаветинской больнице. Кроме того, некоторые старшие медсестры преподают в Акушерском колледже.

Господин Лопатин напоминает, что отслеживать профессиональный путь врача помогает единый реестр специалистов. «Каждый врач, начиная с первого курса, находится в цифровом контуре и имеет цифрового двойника в Федеральном регистре медицинских работников, и все документы об образовании можно отследить и проверить с помощью Федерального регистра документов об образовании. Университет участвовал в этом эксперименте и успешно протестировал сервис подготовки и выдачи электронных документов об образовании. Наши выпускники получили электронный диплом через "Госуслуги", ожидается, что подача документов на дальнейшее обучение и повышение квалификации также будут доступна через этот сервис»,— рассказывает господин Лопатин.

В одной связке

С проблемой дефицита кадров неразрывно связана тема зарплат. Особенно когда речь идет о государственном сегменте здравоохранения. Так, специалисты Минздрава в новой версии госпрограммы «Развитие здравоохранения» отмечают, что на нехватку кадров в 2022 году повлияло «ощутимое снижение» зарплаты из-за сокращения стимулирующих выплат за диагностику и лечение COVID-19, а также трудовая миграция специалистов в коммерческие клиники.

Сегодня, по данным hh.ru, медианная зарплата в медицинской сфере Петербурга составляет 62,1 тыс. рублей, то есть половина специалистов зарабатывает выше этой суммы, половина — меньше. Фиксированный доход для специалистов в сестринском деле варьируется от 29,8 тыс. рублей, если речь идет о начальном уровне, до 50,7 тыс. рублей для имеющих опыт до трех лет. Фиксированный доход специалиста общей врачебной практики со стажем до трех лет достигает 64,3 тыс. рублей. За год зарплаты, указанные в вакансиях, по оценке hh.ru, выросли в среднем на 3%, притом что ожидания соискателей — на 5%. Наиболее заметный рост предлагаемых зарплат за последнее полугодие в Петербурге произошел в вакансиях наркологов: сразу на 24%, с 80 до 99 тыс. рублей, офтальмологов — с 60 до 70 тыс., имплантологов — со 140 до 150 тыс. По словам госпожи Бузуновой, есть и такие врачебные специальности, где предлагаемая зарплата снизилась. Например, в вакансиях дерматовенерологов за последнее полугодие среднее предложение сократилось на 14%, с 70 до 60 тыс. рублей.

Проблему зарплат для медиков государство решает давно. Согласно отчетам чиновников, она непрерывно растет. По данным комздрава, которые в марте этого года приводил ряд СМИ, в 2022 году доходы врачей госмедучреждений выросли на 14%, почти до 139 тыс. рублей в месяц. В 2023 году Петербург получит из федерального бюджета в общей сложности свыше 2,3 млрд рублей на достижение целевых показателей зарплаты медиков. В этом году они установлены в размере 143 193,4 рубля для врачей и 71 596,7 рубля — для среднего медицинского персонала.

Полина Макарова