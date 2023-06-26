Почти 1,5 тысячи жителей Удмуртии страдают от рака легких

В Удмуртии по данным на конец мая на диспансерном учете с раком легких состоит 1498 человек. Чаще всего этим видом рака болеют мужчины, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Как рассказала заведующая онкологическим отделением хирургических методов лечения Республиканского онкологического диспансера Надежда Бочкарева, провоцировать онкологические заболевания может курение сигарет и вейпов, а также работа на вредных производствах, хронические заболевания и семейный анамнез.

Для профилактики рекомендуется полностью отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни.