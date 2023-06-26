Глава департамента строительства Нижнего Новгорода арестован по обвинению во взятках

Директора департамента строительства и капремонта администрации Нижнего Новгорода Илью Гора обвинили в получении взятки в размере не менее 1 млн руб. Он признал вину, суд отправил его под арест на время следствия, сообщили в СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Нижнего Новгорода Фото: администрация Нижнего Новгорода

Руководителя департамента строительства задержали в пятницу 23 июня после объезда с главой города Юрием Шалабаевым.

По версии СУ СК, в феврале-марте этого года Илья Гор за взятку порекомендовал частную компанию как поставщика оборудования для детсадов, хотя знал, что на самом деле фирма не сможет вовремя выполнить обязательства. На основе этой рекомендации учреждения заключили с предприятием муниципальные контракты как с единственным поставщиком, без проведения конкурса. Сроки подрядчик сорвал.

«В июне обвиняемый через посредника получил взятку от представителя организации, в чьих интересах он совершил действия по обеспечению заключения муниципальных контрактов и общее покровительство»,— сообщили в СУ СК.

Анастасия Еремина