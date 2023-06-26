Кандидат от СРЗП в губернаторы Кузбасса в третий раз примет участие в кампании такого уровня

Кемеровское отделение партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» выдвинула кандидатом на выборах губернатора Кузбасса в сентябре своего председателя, депутата заксобрания Кузбасса Юрия Скворцова. Он сообщил «Ъ-Сибирь», что первоначально его кандидатура была предложена региональным советом, затем согласована с руководством партии и окончательно утверждена конференцией в субботу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: patriot-rus.ru Фото: patriot-rus.ru

Кроме того, она утвердила кандидатов от партии на выборах в зксобрание региона, включая 23 кандидата по одномандатным округам и кандидатов по единому округу. По словам Юрия Скворцова, он будет участвовать в губернаторских выборах в третий раз, ранее он был кандидатом от «Патриотов России» на очередных выборах в 2015 году и внеочередных в 2018.

Напомним, что в понедельник конференция кемеровского обкома КПРФ выдвинула кандидатом на выборах губернатора Кузбасса депутата областного заксобрания 40-летнюю Екатерину Грунтовую.

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Игорь Лавренков, Кемерово