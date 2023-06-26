КПРФ выдвинула кандидатом в губернаторы Кузбасса депутата областного заксобрания

Конференция кемеровского обкома КПРФ в понедельник выдвинула кандидатом на предстоящих в сентябре выборах губернатора Кузбасса депутата областного законодательного собрания 40-летнюю Екатерину Грунтовую.

Как сообщил «Ъ-Сибирь» секретарь обкома КПРФ Николай Мухин, ее кандидатура была поддержана делегатами конференции единогласно.

Екатерина Грунтовая в 1983 году закончила Кемеровский госуниверситет, по образованию юрист. В областной парламент была избрана по единому избирательному округу от областной организации КПРФ, является заместителем председателя комитета заксобрания по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения. Еще в середине апреля ее кандидатура для участия в губернаторских выборах была одобрена активом кузбасской организации КПРФ и кадровой комиссией при ЦК партии.

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Игорь Лавренков, Кемерово