Омская компания «АВА плюс два» получит 300 млн рублей на модернизацию

Омский производитель гофрокартона «АВА плюс два» (входит в лесопромышленный холдинг «ЛПК Континенталь Менеджмент») получит от фонда развития промышленности (ФРП) 300 млн руб. господдержки на модернизацию производства. На эти средства компания намерена приобрести новое оборудование. Проект позволит в пять раз увеличить производительность: с 3 млн кв. м гофрокартона в месяц до 15 млн кв. м, а также увеличить налоговые поступления в региональный бюджет, сообщает региональное правительство.

Власти региона отмечают, что в начале июня федеральным ФРП совместно с региональным ФРП была проведена производственно-технологическая экспертиза проекта модернизации предприятия «АВА плюс два». Эксперты определяли возможности предприятия для реализации проекта, а также критическую зависимость проекта от поставщиков.

ЗАО «АВА плюс два» - крупный производитель гофроупаковки для различных отраслей промышленности. Компания специализируется на безотходном производстве упаковки для мяса, овощной и кондитерской продукции, а также упаковки для пиццы. Предприятие работает на этом рынке с 1998 года. В качестве партнеров на сайте компании указаны «Сан ИнБев», «Сладонеж», «Птицефабрика Сибирская» и ряд других предприятий.

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Лолита Белова