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Школу фигурного катания имени Загитовой откроют в Татарстане в 2024 году

Школу фигурного катания имени известной спортсменки Алины Загитовой откроют в Татарстане у следующем году. Об этом заявил глава Минспорта региона Владимир Леонов, передает пресс-служба министерства.

«Сейчас мы собираем всю юридическую схему и планируем это сделать до конца текущего года, чтобы с января 2024 года школа начала своё существование и свою работу», — сказал господин Леонов.

По его словам, параллельно в Татарстане формируют техзадание по реализации проекта центра фигурного катания в республике.

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