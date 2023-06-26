Житель Приморья поджег мужчину и ранил стрелой женщину

Житель поселка Трудовое Приморского края с помощью горючей жидкости поджег мужчину и насквозь пробил шею женщине стрелой, сообщила региональная прокуратура. По ее данным, причиной стал конфликт, его подробности не приводятся.

Инцидент произошел вчера, 25 июня, вечером на улице Василия Рябова. Напавший —1958 года рождения, его имя не приводится. Первый пострадавший — 1976 года рождения, он получил обширные ожоги 60% тела. Женщина — 1981 года рождения.

Возбуждение дело по ч. 3 ст. 30 п.п. «а,д,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек). В прокуратуре уточнили, что все трое были госпитализированы. В пресс-службе Минздрава региона заявили «РИА Новости», что с места конфликта на скорой увезли одного мужчину. Его поместили в ожоговое отделение больницы.

Лаура Кеффер