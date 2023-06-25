Генсек ООН обеспокоен ситуацией в России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с обеспокоенностью следит за ситуацией в России на фоне попытки вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генсек призывает стороны продолжать избегать эскалации, сообщил заместитель представителя господина Гутерриша Фархан Хак.

«Генеральный секретарь ООН с обеспокоенностью отслеживает развитие событий в Российской Федерации. Он осведомлен о последних сообщениях касательно шагов по деэскалации. Генеральный секретарь призывает всех задействованных продолжать действовать ответственно и... избегать дальнейшей напряженности»,— сказал господин Хак (цитата по ТАСС).

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Подробнее о реакции мирового сообщества на попытку мятежа в РФ — в публикации «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Эрдни Кагалтынов