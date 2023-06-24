Главные новости за 24 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Близкий к Минобороны Telegram-канал «Война с фейками» опроверг появившиеся слухи о начале революции и подготовке Краснодарского края и Белгородской области к выходу из состава РФ.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что правоохранительные и силовые ведомства не вводили в регионе дополнительные меры безопасности в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер».

В Анапе нашли тело потерявшегося в пятницу восьмилетнего мальчика.

Власти края опровергли информацию о перекрытии дороги между Абинском и Славянском-на-Кубани.

Власти Кубани, Адыгеи, Крыма и Севастополя поддержали президента в ситуации с ЧВК «Вагнер».

Власти Кубани согласовали альтернативный маршрут выезда из региона в обход трассы М-4 «Дон» в связи с перекрытием нескольких участков автомагистрали.

В связи с затруднением движения на автодороге М-4 «Дон» на территории Ростовской области ГУМВД по Кубани предложило водителям воздержаться от поездок в данном направлении.

Председатель совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев заявил, что действия ЧВК «Вагнер» являются попыткой военного переворота.

Власти Адыгеи не стали отменять празднование Дня молодежи и республиканский выпускной бал в Майкопе из-за происходящих в стране событий.

Маркетплейс Ozon объявил временное ограничение возможности оформления заказов и отгрузки товаров на юге России из-за проблем на автотрассах.

Власти Краснодарского края сообщили, что вся санаторно-курортная и туристическая отрасль Кубани работает в штатном режиме.

В Анапе опровергли сообщения о рейдах силовиков по гостиницам Анапы, где якобы проходят реабилитацию и восстановление после ранений бойцы ЧВК «Вагнер».

Власти Абхазии усилили контроль на пограничных переходах с Россией и Грузией и перевели правоохранителей на усиленный режим несения службы.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предостерег молодежь, состоящую в ЧВК «Вагнер», от продолжения участия в мятеже.

Власти Кубани опровергли сообщения об угрозе захвата Краснодара ЧВК «Вагнер», о захвате ей администрации Усть-Лабинского района и исполняющего обязанности главы Станислава Гайнюченко, а также о нехватке топлива в регионе.

Пресс-служба правительства Ростовской области сообщила об ограничении въезда в регион со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Волгоградской и Воронежской областей.

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