Курорты Краснодарского края работают в штатном режиме

Вся санаторно-курортная и туристическая отрасль Кубани сейчас работает в штатном режиме, сообщает администрация региона. Все поступающие от туристов вопросы отрабатываются в ручном режиме, массовых обращений пока не зафиксировано. Работу горячей линии для отдыхающих перевели на круглосуточный режим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сейчас важно всем проявить свою гражданскую позицию», – приводит пресс-служба администрации слова врио министра курортов и туризма региона Михаила Зарицкого.

Минкурортов Кубани просит отельеров идти навстречу отдыхающим и при необходимости продлять размещение либо предоставлять возможность отмены бронирования без штрафа.

После того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек «идут разбираться», утром в субботу на территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции. В ночь на субботу ФСБ возбудила уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по статье о призывах к вооруженному мятежу. Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

Владимир Путин во время обращения к народу назвал происходящее ударом в спину России. Евгений Пригожин не согласился с обвинением в предательстве родины, заявив, что все бойцы ЧВК «воевали и воюют» и не собираются «по требованию президента, ФСБ и еще кого-то» прийти с повинной.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram