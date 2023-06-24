Власти Кубани: в регионе не вводили дополнительные меры безопасности, ситуация спокойная

В Краснодарском крае правоохранительные и силовые ведомства не вводили дополнительные меры безопасности, сообщили в региональном оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Ситуация в регионе спокойная и находится под полным контролем»,— говорится в официальном сообщении.

Власти региона обращают внимание, что в настоящее время фиксируются многочисленные факты распространения в социальных сетях фейков, непроверенных и провокационных сообщений. Жителей Краснодарского края просят доверять только официальным источникам информации.

Ранее близкий к Минобороны Telegram-канал «Война с фейками» опроверг информация о том, что якобы Краснодарский край и Белгородская область собрались выходить из состава РФ. Фейки стали появляться в социальных сетях после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Лидер формирования обвинил руководство Минобороны РФ в нанесении ракетных ударов по тыловым лагерям «вагнеровцев». Пригожин заявил, что 25 тыс. человек «идут разбираться».

В Минобороны назвали данные сведения провокацией. ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

Наталья Решетняк

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