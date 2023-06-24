Власти Кубани опровергают сделанный в соцсети «вброс» о нехватке топлива в регионе

Информация, вброшенная в соцсети, о нехватке топлива в регионе, а также об очередях на заправках в Геленджике и Новороссийске, не соответствует действительности. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В администрациях муниципалитетов пояснили, что ситуация вполне обычная для городов, тем более, что сейчас курортный сезон. На некоторых заправках есть небольшие очереди, на других - их нет. Запаса бензина и дизельного топлива в регионе достаточно, ситуация с доставкой ГСМ находится на постоянном контроле министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Все объекты топливно-энергетического комплекса работают в штатном режиме», - сообщает оперштаб.

Ранее власти Кубани опровергли сообщения об угрозе захвата Краснодара устроившей вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер», а также о нехватке в регионе продовольствия.

После того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек «идут разбираться», утром в субботу на территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции. В ночь на субботу ФСБ возбудила уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по статье о призывах к вооруженному мятежу. Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. Владимир Путин во время обращения к народу назвал происходящее ударом в спину России. Евгений Пригожин не согласился с обвинением в предательстве родины, заявив, что бойцы ЧВК не собираются «по требованию президента, ФСБ и еще кого-то» прийти с повинной.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram