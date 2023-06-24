Власти Адыгеи не стали отменять выпускной бал

Власти Адыгеи не стали отменять празднование Дня молодежи и республиканский выпускной бал в Майкопе из-за происходящих в стране событий. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Также глава региона после оперативного совещания подтвердил ранее сделанное заявление о том, что ситуация в регионе находится под контролем властей.

«Принимаются дополнительные меры безопасности, правопорядок гарантирован… Прошу жителей Адыгеи сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации»,— написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Мурат Кумпилов поддержал президента России в ситуации с частной военной компанией «Вагнер».

Национальный антитеррористический комитет России утром в субботу сообщил о введении на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей режима контртеррористической операции «в целях пресечения возможных террористических актов». Соответствующий режим в регионах ввели после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек «идут разбираться». В ночь на субботу ФСБ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по делу о призывах к вооруженному мятежу. Утром 24 июня он заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

Владимир Путин во время обращения к народу назвал происходящее вооруженным мятежом и ударом в спину России. Евгений Пригожин не согласился с обвинением в предательстве родины, заявив, что все бойцы ЧВК «воевали и воюют» и не собираются «по требованию президента, ФСБ и еще кого-то» прийти с повинной.

Михаил Волкодав

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