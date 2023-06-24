Абхазия усилила контроль на границах с Россией и Грузией

Власти Абхазии усилили контроль на пограничных переходах с Россией и Грузией и перевели правоохранителей на усиленный режим несения службы. Об этом сообщается на сайте президента республики Аслана Бжания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Токарева, Коммерсантъ Фото: Анастасия Токарева, Коммерсантъ

Абхазские власти обсудили вероятность усиления внешних угроз на территории республики из-за происходящего в России. В настоящее время никаких чрезвычайных происшествий в Абхазии не зафиксировано. По имеющимся у республиканских властей данным, граждан Абхазии среди сотрудников ЧВК «Вагнер» нет.

По итогам совещания власти республики приняли решение перевести своих силовиков и правоохранителей на усиленный режим работы. Службе госбезопасности поручено усилить контроль на пограничных переходах по рекам Ингур и Псоу, и взять под охрану все объекты критической инфраструктуры. Минобороны и СГБ будут находиться в постоянном контакте с представителями 7-й военной базы ВС РФ и Погрануправления РФ в Абхазии. МВД должно усилить меры по охране общественной безопасности. МИДу Абхазии поручено оказать содействие студентам и другим соотечественникам, пребывающим в настоящее время на юге России в возвращении домой.

После того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек «идут разбираться», утром в субботу на территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции. В ночь на субботу ФСБ возбудила уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по статье о призывах к вооруженному мятежу. Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. Владимир Путин во время обращения к народу назвал происходящее ударом в спину России. Евгений Пригожин не согласился с обвинением в предательстве родины, заявив, что бойцы ЧВК не собираются «по требованию президента, ФСБ и еще кого-то» прийти с повинной.

Андрей Петров

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