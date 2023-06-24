В Анапе опровергли сообщения о проверках гостиниц, где проживают наемники ЧВК «Вагнер»

Информация о том, что силовики организуют рейды по гостиницам Анапы, где якобы проходят реабилитацию и восстановление после ранений бойцы ЧВК «Вагнер», не соответствует действительности, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Такие сообщения – фейк… Ситуация в Анапе стабильная и спокойная»,– говорится в сообщении.

В администрации курорта уточняют, что в настоящий момент никаких специальных проверок гостиниц, санаториев и домов отдыха правоохранительные органы не проводят.

Ранее в Telegram-каналах появились сведения о том, что якобы сотрудники МВД нагрянули в «реабилитационные центры» ЧВК «Вагнер» в поселке Витязево.

По данным региональных властей, вся санаторно-курортная и туристическая отрасль Кубани сейчас работает в штатном режиме. Поступающие от туристов вопросы оперативно отрабатываются, массовых обращений пока не зафиксировано.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram