Власти Кубани опровергли сообщения об угрозе захвата Краснодара

Оперативный штаб Краснодарского края назвал провокационными распространяемые в мессенджерах сообщения об угрозе захвата Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Версии разнятся - от того, что в столице региона уже захватывают здания (бойцы частной военной компании «Вагнер» - «Ъ-Кубань»), до планов по захвату краевого центра. По данным ЕДДС города и правоохранительных органов в данный момент ситуация в Краснодаре стабильная и спокойная. Чрезвычайных происшествий в самом городе и его пригородах не зафиксировано. Напоминаем о том, что сейчас важно не поддаваться провокациям и проверять информацию в официальных источниках», - сообщает оперштаб региона.

Правоохранительные органы также предупреждают об ответственности вплоть до уголовной за совершение противоправных действий, в том числе за распространение недостоверной и фейковой информации.

После того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек «идут разбираться», утром в субботу на территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции. В ночь на субботу ФСБ возбудила уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по статье о призывах к вооруженному мятежу. Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. Владимир Путин во время обращения к народу назвал происходящее ударом в спину России. Евгений Пригожин не согласился с обвинением в предательстве родины, заявив, что бойцы ЧВК не собираются «по требованию президента, ФСБ и еще кого-то» прийти с повинной.

Михаил Волкодав

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