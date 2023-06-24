Глава Севастополя предостерег молодежь, состоящую в «Вагнере», от продолжения участия в мятеже

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предостерег молодежь, состоящую в ЧВК «Вагнер», от продолжения участия в мятеже, напомнив о перспективах «камеры, с решеткой на окошках» в случае неверного жизненного выбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Я хочу обратиться к молодежи, состоящей в рядах «Вагнер». К севастопольцам, которые находятся в рядах ЧВК. На эмоциях вы можете совершить главную ошибку и навсегда сломать свою жизнь. Подумайте, ради чего вы это делаете? Чтобы вместо статуса Герой СВО, счастливой семьи и уважения общества жизнь стала умещаться в маленькой камере, с решеткой на окошках»? - написал Михаил Развозжаев в своем Telegram.

При этом он отметил, что каждый из них заслуживает уважение, а не свидание с родными раз в полгода.

«Даже если по молодости, кажется, что «море по колено» и все кругом «не правы», лучше учиться на чужих ошибках, которые уже вписаны в историю», – добавил он.

После того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек «идут разбираться», утром в субботу на территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции. В ночь на субботу ФСБ возбудила уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по статье о призывах к вооруженному мятежу. Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. Владимир Путин во время обращения к народу назвал происходящее ударом в спину России. Евгений Пригожин не согласился с обвинением в предательстве родины, заявив, что бойцы ЧВК не собираются «по требованию президента, ФСБ и еще кого-то» прийти с повинной.

Андрей Петров

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