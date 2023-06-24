Ozon ограничил оформление заказов на юге России

Маркетплейс Ozon объявил временное ограничение возможности оформления заказов и отгрузки товаров на юге России из-за проблем на автотрассах. Об этом сообщает «Ъ».

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Кроме того, там предупредили о возможности задержек в доставке. Пока неизвестно, сколько продлятся эти ограничения, однако в компании сообщили, что прилагают усилия для обеспечения бесперебойной работы сервиса, пишет «Ъ» со ссылкой на ТАСС. Уточняется, что Ozon продлил сроки хранения заказов в пунктах, которые работали с перебоями, рейтинги продавцов, которые пока не могут отгрузить товары, не пострадают.

Утром в субботу в связи с затруднением движения на автодороге М-4 «Дон» на территории Ростовской области ГУ МВД по Кубани предложило водителям воздержаться от поездок в данном направлении. Ранее региональные власти сообщили о согласовании с МВД альтернативного пути движения транспорта в сторону Ростова-на-Дону в обход трассы М-4 «Дон». Оперштаб Кубани указывал, что в районе станицы Кущевской необходимо проезжать через село Новомихайловское по направлению на Зерноград (трасса Волгоград — Ростов). Таким образом власти рассчитывают избежать накопления транспорта на федеральной трассе М-4 «Дон» по ходу движения в сторону Ростова-на-Дону.

Национальный антитеррористический комитет России утром в субботу сообщил о введении на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей режима контртеррористической операции «в целях пресечения возможных террористических актов». Соответствующий режим в регионах ввели после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек «идут разбираться». В ночь на субботу ФСБ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по делу о призывах к вооруженному мятежу. Утром 24 июня он заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

Владимир Путин во время обращения к народу назвал происходящее вооруженным мятежом и ударом в спину России. Евгений Пригожин не согласился с обвинением в предательстве родины, заявив, что все бойцы ЧВК «воевали и воюют» и не собираются «по требованию президента, ФСБ и еще кого-то» прийти с повинной.

Михаил Волкодав

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