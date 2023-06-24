Спикер парламента Севастополя заявил о поддержке президента РФ, объявившего о мятеже

Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заявил о полной поддержке президента России Владимира Путина, назвавшего действия главы ЧВК «Вагнер» мятежом и авантюрой. Об этом сообщается на сайте республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Законодательного Собрания Севастополя Фото: сайт Законодательного Собрания Севастополя

Спикер призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам и прислушаться к словам президента.

Владимир Немцев особо отметил, что Севастополь всегда поддерживал президента и действия руководства государства, направленные на то, чтобы отстоять независимость и целостность страны.

Также утром в субботу слова поддержки президенту выразили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и главы Крыма Сергей Аксенов и Севастополя Михаил Развозжаев.

Накануне в пятницу основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по его позициям. Он заявил, что 25 тыс. его бойцов идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты Ростова-на-Дону. Национальный антитеррористический комитет России утром в субботу сообщил о введении на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей режима контртеррористической операции «в целях пресечения возможных террористических актов».

Утром в субботу президент России Владимир Путин обратился к согражданам. Он назвал действия главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина мятежом и авантюрой. По словам президента, те, кто поднял мятеж, предали Россию.

Михаил Волкодав

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