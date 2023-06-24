Власти согласовали альтернативный маршрут выезда из Краснодарского края в обход трассы М-4 «Дон»

Власти Кущевского района Кубани согласовали с региональным главком МВД альтернативный путь движения транспорта в сторону Ростова-на-Дону в обход трассы М-4 «Дон», информирует оперштаб края. Ранее «Автодор» попросил водителей выбирать маршруты в обход трассы на фоне сообщений о перекрытии нескольких участков автомагистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«В районе станицы Кущевской необходимо проезжать через село Новомихайловское по направлению на Зерноград (трасса Волгоград — Ростов)»,— говорится в сообщении оперштаба Кубани.

Уточняется, что таким образом власти рассчитывают избежать накопления транспорта на федеральной трассе М-4 «Дон» по ходу движения в сторону Ростова-на-Дону. В настоящее время автомобильный затор на данном участке трассы не наблюдается.

В Ростовской области, Москве, Московской области и ряде других регионов России введены повышенные меры безопасности. Ограничения в регионах ввели после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек «идут разбираться». Утром 24 июня он заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. Владимир Путин во время обращения к народу назвал происходящее вооруженным мятежом и ударом в спину России.

Наталья Решетняк

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