В соцсетях распространяется фейк о выходе Кубани из состава РФ

Информация о том, что в России началась революция, а Краснодарский край и Белгородская область собрались выходить из состава РФ, не соответствует действительности. Об этом сообщает близкий к Минобороны Telegram-канал «Война с фейками».

«Непонятные заявления лидера ЧВК "Вагнер" вызвали волну паники у некоторых россиян. Этим незамедлительно воспользовались украинские центры психологических операций… Не поддавайтесь панике»,— говорится в сообщении.

Вечером 23 июня в Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» появилось сообщение, в котором Евгений Пригожин обвинил руководство Минобороны РФ в нанесении ракетных ударов по тыловым лагерям ЧВК. Следом господин Пригожин заявил, что 25 тыс. человек «идут разбираться».

В Минобороны сообщили, что все распространяемые от имени Евгения Пригожина сообщения не соответствуют действительности и являются провокацией.

Национальный антитеррористической комитет проинформировал, что после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу, передает «Ъ». Президент России Владимир Путин осведомлен о ситуации, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Наталья Решетняк

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