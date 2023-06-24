Андрей Зайцев: действия ЧВК «Вагнер» являются попыткой военного переворота

Никакие другие центры силы, кроме предусмотренных законом институтов и законных властей, в стране не должны существовать, а происходящие с участием ЧВК «Вагнер» является попыткой военного переворота. Об этом «Ъ-Кубань» заявил председатель совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев.

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Общественник отметил, что президент в своем обращении к согражданам не случайно сослался на исторический опыт России, вспомнив 1917 год, тогда страна стала жертвой политических амбиций и внутренних распрей. Потом история повторилась в 1991 году, когда распался Советский Союз, но то, что Россию невозможно победить извне, подтверждает опыт Великой Отечественной войны, отмечает господин Зайцев.

«В нынешних условиях, особенно в условиях специальной военной операции, нам, как никогда, необходимо единство народа и армии. Есть принцип единоначалия, есть Верховный главнокомандующий, и никакие другие центры силы не должны существовать — они являются противозаконными, антиконституционными. И это (действия ЧВК «Вагнер».— «Ъ-Кубань»), по сути дела, попытка военного переворота, как эту ситуацию президент справедливо и назвал. Сейчас задача гражданского общества — сплотиться вокруг президента. А президент сказал, что будет выполнять свой долг как гарант Конституции в качестве Верховного главнокомандующего и гражданина Российской Федерации. Так вот долг каждого гражданина Российской Федерации быть со своим президентом, со своей страной»,— добавил Андрей Зайцев.

Национальный антитеррористический комитет России утром в субботу сообщил о введении на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей режима контртеррористической операции «в целях пресечения возможных террористических актов». Соответствующий режим в регионах ввели после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек «идут разбираться». Утром 24 июня он заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

Владимир Путин во время обращения к народу назвал происходящее вооруженным мятежом и ударом в спину России. Евгений Пригожин не согласился с обвинением в предательстве родины, заявив, что все бойцы ЧВК «воевали и воюют» и не собираются «по требованию президента, ФСБ и еще кого-то» прийти с повинной.

Андрей Петров

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