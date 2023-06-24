Главы Кубани и Крыма выразили поддержку президенту в ситуации с Пригожиным

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксенов выразили поддержку президенту России Владимиру Путину, который назвал действия частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ударом в спину.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Краснодарский край с нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным!», - написал в своем Telegram Вениамин Кондратьев.
«Крым с Президентом!» - оставил пост Сергей Аксенов.
Глава Севастополя Михаил Развозжаев на обращение президента отреагировал словами: «Президент сказал всё, что нужно знать».
Накануне в пятницу основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по его позициям. Он заявил, что 25 тыс. его бойцов идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.
Утром в субботу президент России Владимир Путин обратился к россиянам. Он назвал действия главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина мятежом и авантюрой. По словам президента, те кто поднял мятеж, предали Россию.
Читайте нас в Telegram