Опрештаб Кубани назвал фейком данные о захвате «Вагнером» администрации Усть-Лабинского района

Распространяемые в Telegram-каналах и мессенджерах сообщения о захвате ЧВК «Вагнером» администрации Усть-Лабинского района и исполняющего обязанности его главы Станислава Гайнюченко являются провокацией и фейком. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Со ссыкой на Станислава Гайнюченко отмечается, что в городе Усть-Лабинске и в Усть-Лабинском районе обстановка стабильная. Сам господин Гайнюченко опубликовал в своем Telegram-канале видео с рассказом о прошедшем рабочем дне.

Ранее власти Кубани опровергли сообщения об угрозе захвата Краснодара устроившей вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер», о нехватке топлива в регионе, а также об очередях на заправках в Геленджике и Новороссийске.

После того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек «идут разбираться», утром в субботу на территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции. В ночь на субботу ФСБ возбудила уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по статье о призывах к вооруженному мятежу. Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. Владимир Путин во время обращения к народу назвал происходящее ударом в спину России. Евгений Пригожин не согласился с обвинением в предательстве родины, заявив, что бойцы ЧВК не собираются «по требованию президента, ФСБ и еще кого-то» прийти с повинной.

Михаил Волкодав

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