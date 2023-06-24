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Глава Адыгеи поддержал президента в ситуации с ЧВК «Вагнер»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал президента в ситуации с частной военной компанией «Вагнер» и сообщил о стабильности ситуации в республике.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Мы всецело поддерживаем Президента и его принципиальную позицию. Твердо уверены в том, что цели специальной военной операции будут достигнуты. Ситуация в Адыгее спокойная и контролируемая. У наших бойцов, защищающих страну в зоне СВО, надёжный тыл. Так было и так будет всегда. Республика Адыгея - с нашим президентом!», - написал он в своем Telegram-канале.


Также утром в субботу слова поддержки президенту выразили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксенов. Глава Севастополя Михаил Развозжаев на обращение президента отреагировал словами: «Президент сказал всё, что нужно знать».

Ситуация с Евгением Пригожиным

Накануне в пятницу основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по его позициям. Он заявил, что 25 тыс. его бойцов идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

Утром в субботу президент России Владимир Путин обратился к согражданам. Он назвал действия главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина мятежом и авантюрой. По словам президента, те кто поднял мятеж, предали Россию.

Михаил Волкодав

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