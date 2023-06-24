Въезд в Ростовскую область со стороны Кубани ограничили

Въезд в Ростовскую область со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Волгоградской и Воронежской областей ограничен. Об этом сообщает пресс-служба правительства донского региона. Выезд из Ростовской области свободен.

Ранее стало известно, что власти Кущевского района Кубани согласовали с региональным главком МВД альтернативный путь движения транспорта в сторону Ростова-на-Дону в обход трассы М-4 «Дон».

В связи с затруднением движения на автодороге М-4 «Дон» на территории Ростовской области ГУМВД по Кубани попросило водителей воздержаться от поездок в данном направлении.

Наталья Решетняк

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