Два приюта для животных построят в Петербурге за 500 млн рублей

В поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга и в Кронштадте за счет бюджетных средства планируется построить два новых приюта для животных. Об этом сообщил заместитель председателя городского комитета по строительству Валерий Усков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

По его словам, сейчас власти Петербурга активно занимаемся размещением объектов. Приют в поселке Металлострой будет рассчитан 200 собак и 100 кошек, в Кронштадте — на 150 собак и 50 кошек.

Также господин Усков отметил, что приюты будут представлять собой комплексы зданий, где будут находиться помещения для размещения животных, зона карантина, зона для персонала и зона для знакомства будущих владельцев и их питомцев.

Предварительная стоимость проекта оценивается в сумму более 500 млн рублей. Чиновники надеются, его удастся реализовывать к 2025 году.

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