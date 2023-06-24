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Два приюта для животных построят в Петербурге за 500 млн рублей

В поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга и в Кронштадте за счет бюджетных средства планируется построить два новых приюта для животных. Об этом сообщил заместитель председателя городского комитета по строительству Валерий Усков.

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

По его словам, сейчас власти Петербурга активно занимаемся размещением объектов. Приют в поселке Металлострой будет рассчитан 200 собак и 100 кошек, в Кронштадте — на 150 собак и 50 кошек.

Также господин Усков отметил, что приюты будут представлять собой комплексы зданий, где будут находиться помещения для размещения животных, зона карантина, зона для персонала и зона для знакомства будущих владельцев и их питомцев.

Предварительная стоимость проекта оценивается в сумму более 500 млн рублей. Чиновники надеются, его удастся реализовывать к 2025 году.

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