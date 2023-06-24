На левом берегу Воронежа произошел взрыв и начался сильный пожар в районе нефтебазы

Около 12:30 жители левого берега Воронежа, микрорайон нефтебазы, услышали сильный хлопок. После этого на улицах начала реветь сирена, а по улицам поехали колонны пожарных машин, оперативных служб и кареты скорой помощи.

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Сейчас даже из центра города виден черный, густой дым, поднимающийся со стороны въезда в Воронеж по ростовской трассе.

Судя по появившимся видео в соцсетях, причиной взрыва и дальнейшего пожара могло стать происшествие с военным вертолетом.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что в городе идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. «Жертв, по первым данным, нет»,- подчеркнул он.

В мэрии Воронежа сообщили, что маршруты общественного транспорта 6, 8, 18, 36, 38, 43, 56, 65 сегодня следуют до остановочного пункта Димитрова (Левобережная автостанция) с разворотом по улице Ленинградская и далее по маршруту.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что находится «на контакте» с главным управлением МЧС по Воронежской области, городские власти оказывают содействие своей техникой в ликвидации пожара.

Власти пригородного Новоусманского района, который граничит с Левобережным районом Воронежа, попросили жителей микрорайонов «Черемушки» и «Новое Отрадное» оставаться дома «в целях безопасности» и «не подходить к окнам».