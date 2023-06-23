Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Индекс Мосбиржи упал на 2,8% на фоне заявлений Пригожина

Акции российских компаний начали резко падать на фоне заявлений основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, после которых было возбуждено дело о призыве к военному мятежу. Индекс Мосбиржи снизился на 2,8%.

Лидеры падения:

  • «Яндекс» — 4,14%;
  • Fix Price Group — 3,87%;
  • En+ Group — 3,85%;
  • TCS Group — 3,71%;
  • «Сургутнефтегаз» — 3,57%.

Акции перешли к резкому падению примерно в 21:30. Незадолго до этого появились первые сообщения господина Пригожина с критикой в отношении Минобороны РФ. К 23:17 Индекс Мосбиржи составляет 2737,7 пункта (на момент открытия был 2790,04 пункта).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...