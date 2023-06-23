Индекс Мосбиржи упал на 2,8% на фоне заявлений Пригожина

Акции российских компаний начали резко падать на фоне заявлений основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, после которых было возбуждено дело о призыве к военному мятежу. Индекс Мосбиржи снизился на 2,8%.

Лидеры падения:

«Яндекс» — 4,14%;

Fix Price Group — 3,87%;

En+ Group — 3,85%;

TCS Group — 3,71%;

«Сургутнефтегаз» — 3,57%.

Акции перешли к резкому падению примерно в 21:30. Незадолго до этого появились первые сообщения господина Пригожина с критикой в отношении Минобороны РФ. К 23:17 Индекс Мосбиржи составляет 2737,7 пункта (на момент открытия был 2790,04 пункта).

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Леонид Уварчев