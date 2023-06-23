Грузия и Казахстан договорились о совместном развитии Транскаспийского маршрута

Премьер-министры Грузии и Казахстана Ираклий Гарибашвили и Алихан Смаилов провели в Тбилиси переговоры об увеличении взаимного товарооборота, вопросов развития транспортной инфраструктуры, а также создания единого логистического оператора на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ).

Транскаспийский международный транспортный маршрут — транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и европейские страны. Пропускная способность маршрута составляет 10 млн тонн груза в год.

«Казахстан и Грузия активно сотрудничают в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Мы заинтересованы в повышении транспортной связанности региона и в последовательном улучшении условий транзита»,— заявил господин Смаилов, его слова приводит пресс-служба казахстанского правительства.

Во время переговоров Ираклий Гарибашвили подписал соглашение о создании единой логистической компании для развития Транскаспийского маршрута с Казахстаном и Азербайджаном. Она займется вопросами тарифной политики, обработкой грузов, упрощением транспортных процессов на ТМТМ. По данным пресс-службы, благодаря этому механизму срок прохождения товаров из Китая в Европу и обратно будет сокращен с 18-23 дней до 10-15.