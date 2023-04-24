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Коммерсантъ FM
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Налоговычитание для импортозамещения

Минэкономики очертило региональную инвестиционную льготу

Белый дом приступил к обещанной реформе системы раздачи налоговых льгот в обмен на инвестиции в регионах. Минэкономики подготовило первый пакет поправок к налоговому законодательству, призванных унифицировать правила предоставления инвестиционных налоговых вычетов по региональной части налога на прибыль во всех регионах и сфокусировать механизм на приоритетных инвестпроектах. Предполагается, что «проектный» подход позволит сместить акцент с поддержки операционной деятельности компаний на запуск и модернизацию производств, способных закрыть дефициты, возникшие после ухода иностранных поставщиков.

Погрузившийся в региональную проблематику первый вице-премьер Андрей Белоусов настоял на запуске реформы инвестиционного налогового вычета для субъектов РФ

Погрузившийся в региональную проблематику первый вице-премьер Андрей Белоусов настоял на запуске реформы инвестиционного налогового вычета для субъектов РФ

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Погрузившийся в региональную проблематику первый вице-премьер Андрей Белоусов настоял на запуске реформы инвестиционного налогового вычета для субъектов РФ

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru проект поправок к ст. 286.1 Налогового кодекса о применении инвестиционного налогового вычета (ИНВ). Механизм, напомним, позволяет компаниям уменьшать размер налога на прибыль, уплачиваемого в бюджет субъекта РФ, на сумму до 90% объема инвестиций (объем и условия зависят от региона). Ожидалось, что льготы стимулируют модернизацию производств в регионах, но из-за нежелания наращивать расходы часть регионов их не внедряли, поэтому с 2021 года правительство компенсирует им до двух третей затрат при условии внедрения регионального инвестстандарта. Впрочем, это не подстегнуло интерес к ИНВ: в 2022 году дотацию получили 19 регионов, а объем ИНВ составил 27 млрд руб. при инвестициях в размере 30 трлн руб., рассказывал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Оказалось, что на практике ИНВ направлен на поддержку текущей деятельности компаний и не соответствует целям модернизации производств. Поэтому ИНВ предлагалось перевести на проектный подход (см. “Ъ” от 1 марта).

Законопроект Минэкономики это и предусматривает: сейчас на федеральном уровне отсутствует обязательное условие о предоставлении ИНВ в отношении инвестпроектов, по документу же компании смогут возместить до 25% расходов на создание, приобретение, модернизацию основных средств при реализации инвестпроектов, которые интересны государству, по ним должны быть заключены инвестсоглашения с регионами о взаимных обязательствах, а сами проекты должны быть включены в единый реестр Казначейства. Потенциально интересными государству проектами будут те, что соответствуют требованиям таксономии технологического суверенитета (см. “Ъ” от 18 апреля). Решение о ИНВ для проектов за периметром таксономии спускается на уровень субъектов РФ — они определят свои приоритеты сами. Авторы надеются, что такой подход позволит сконцентрировать ИНВ на задачах структурной перестройки экономики. Де-факто речь идет о проектах, способных закрыть дефициты, возникшие из-за санкций и ухода иностранных поставщиков и технологий из РФ.

Документ также фиксирует на федеральном уровне единые условия применения ИНВ. Срок применения вычета составит не более пяти лет с даты заключения инвестсоглашения, ставка налога на прибыль организаций для применяющих вычет компаний не может превышать 10% (сейчас может варьироваться от 0% до 17%). Также проект накладывает ограничения на другие льготы: так, компании не вправе в дополнение к ИНВ применять вычет по иным основаниям. Компенсацию по ИНВ не могут получить и компании, заключившие соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

Одновременно проект сокращает и полномочия регионов по «настройке» вычета: они не смогут ограничить объем капзатрат, включаемых в вычет, категории основных средств, к которым он применяется, возможность перенести неиспользованный остаток вычета на последующие периоды и категории налогоплательщиков, которые имеют право воспользоваться проектным ИНВ. Сейчас именно непредсказуемые условия налогообложения на региональном уровне и невозможность спрогнозировать возврат инвестиций считаются причиной низкого спроса инвесторов на ИНВ.

Ожидается, что новые условия предоставления вычета начнут работать с 2024 года. При этом авторы признают, что поправки могут привести к сокращению доходов региональных бюджетов, однако посчитать потери невозможно, поскольку применение ИНВ в регионах сейчас добровольно. Отметим, что при обсуждении реформы Белый дом предлагал реформировать не только правила предоставления самого вычета, но и механизм компенсации выпадающих доходов регионов. Планировалось, что вместо прямых дотаций будет создан механизм долгосрочных стимулирующих бюджетных кредитов. В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что тема бюджетных кредитов прорабатывается дополнительно и потребует отдельного решения.

Диана Галиева

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