Капвложения по образцу

В 2022 году власти продолжили работу по внедрению в регионах инвестиционного стандарта — появление единых и прозрачных правил инвестдеятельности по всей стране вкупе с широким выбором инвестиционных льгот призвано стимулировать бизнес к капвложениям. Регинвестстандарт уже внедрили 45 субъектов РФ, остальным предстоит завершить работу в 2023 году. Однако, как выяснилось, сами регионы не всегда заинтересованы в наращивании инвестиций — по мере роста налоговой базы из-за капвложений они теряют бюджетные субсидии. Хотя центр уже компенсирует субъектам РФ потери от инвестиционных налоговых вычетов, а инвестактивность является критерием эффективности губернаторов, система мотивации может быть расширена дополнительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

К концу 2022 года уже 45 регионов внедрили региональный инвестиционный стандарт — инструмент, напомним, необходим для создания в РФ единой среды для инвестиций и сокращения пути инвестора от возникновения идеи проекта до капиталовложений. Стандарт включает пять элементов, обеспечивающих регионы базовым инструментарием для привлечения инвесторов и устранения барьеров на пути предпринимателей. Последние, в свою очередь, и занимаются оценкой качество внедрения инвестстандарта. «Инструменты стандарта ориентированы в первую очередь на инвестора — это важный момент, позволяющий бизнесу чувствовать себя более уверенно и защищенно. Именно реальный бизнес оценивает факт внедрения и работоспособности элементов стандарта. Совет деловых объединений аккумулирует собранную статистику и формирует предложения по расшивке узких мест на примере конкретных кейсов, которые впоследствии рассматриваются на уровне губернатора»,— рассказал глава «Деловой России» Алексей Репик.

Первый элемент — инвестиционная декларация — содержит стратегию развития региона и обязательство главы субъекта по неухудшению условий ведения бизнеса. В ней должны быть учтены четыре блока: цель инвестразвития, характеристика региона, его обязательства, команда. Второй элемент — агентства инвестиционного развития — по замыслу центра они должны стать площадками по поддержке инвестиций. Они сопровождают инвестпроекты на всем их жизненном цикле, консультируют инвесторов, содействуют бизнесу в получении разрешений, а госорганам — в разработке программ инвестразвития. Показателями эффективности работы агентств станут количество консультаций инвесторов, новых проектов, объем привлеченных инвестиций и так далее. На базе агентств могут рассматриваться и споры при реализации инвестпроектов. Не урегулированные на их базе споры предстоит разрешать инвесткомитету — это третий элемент стандарта. Инвесткомитет под руководством главы региона должен заниматься вопросами, связанными с нарушениями инвестдеклараций, несоблюдением правил, исполнением обязательств региона и инвестора. Еще два элемента наиболее трудоемкие — инвестиционная карта и свод инвестиционных правил. На карту размещают данные о территориальном планировании региона, ресурсной базе, инфраструктуре, мерах поддержки и тарифах. Свод правил состоит из оптимальных алгоритмов действий инвестора и сроков для подключения к инфраструктуре.

В Минэкономики отмечают, что в результате внедрения стандарта удалось снизить дифференциацию регионов по состоянию инвестклимата. Между тем концепция единой инвестиционной среды также становится шире: региональные команды в рамках работы над стандартом получили доступ к образовательным и управленческим инструментам. В частности, на базе РАНХиГС действует центр подготовки по повышению управленческих компетенций региональных чиновников и разработке рекомендаций по настройке инвестстандарта. К работе подключились специалисты «Росатома», запустившие совместно с Минэкономики бережливый проект «Сквозной инвестиционный поток». Ожидается, что экспертиза госкорпорации по сокращению времени протекания процессов и минимизации потерь позволит ускорить присоединение бизнеса к технологическим ресурсам, быстрее выдавать необходимые для этого документы.

Работа по внедрению стандарта выявила и барьеры для активизации капиталовложений. Так, в 2023 году предстоит рассмотреть порядка 180 предложений по корректировке нормативно-правовой базы для снижения регуляторной нагрузки на бизнес. Будет скорректирована и система мотивации регионов. Уровень инвестиционной активности уже включен в систему показателей эффективности губернаторов. Кроме того, есть и финансовые стимулы: наличие инвестстандарта обязательно для компенсации региону потерь от инвестиционных налоговых вычетов по налогу на прибыль — бюджет готов покрывать до двух третей затрат субъектов РФ из расчета 200 млн руб. на одну компанию. Если в 2021 году на эти цели было направлено 800 млн руб., то в 2022-м — почти 3 млрд руб. Однако этих стимулов для регионов оказалось недостаточно. Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказывает, что при увеличении налоговой базы по мере роста объема инвестиций сокращаются субсидии из федерального бюджета, что демотивирует регионы. Поэтому в 2023 году правительство займется вопросами мотивации, связанными с бюджетной обеспеченностью региона. Впрочем, несколько повысить активность регионов в инвестиционных вопросах могут и политические решения — так, Минэкономики рассчитывает в 2023 году вовлечь в работу по регинвестстандарту полномочных представителей президента. Ожидается, что их участие повысит качество реализации стандарта, коммуникации между регионами и усилит координацию деятельности федеральных и региональных ведомств.

Диана Галиева