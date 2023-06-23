КПРФ выдвинула внука Зюганова кандидатом на выборах мэра Москвы

Депутаты московского городского отделения КПРФ единогласно поддержали выдвижение кандидатуры внука лидера партии Леонида Зюганова на выборах мэра Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кандидата. В конференции по выдвижению участвовали 93 делегата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Зюганов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Леонид Зюганов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин объяснял, что выдвижение Леонида Зюганова обусловлено его десятилетним опытом работы в партии, восьмилетним стажем в качестве депутата Мосгордумы. Он также возглавляет комиссию по науке и промышленности Мосгордумы.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. «Единая Россия» выдвинула действующего мэра Сергея Собянина, партия «Новые люди» — вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, ЛДПР — вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, «Справедливая Россия — За правду» — первого замглавы партийной фракции в Госдуме Дмитрия Гусева.