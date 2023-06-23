Сальдо охарактеризовал повреждения Чонгарского моста словами «намного серьезнее, чем думали»

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что повреждения Чонгарского моста после ракетного удара вооруженных сил Украины оказались «намного серьезнее, чем мы думали». Движение по мосту не откроют за 15–20 дней, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник СКР на поврежденном Чонгарском мосту

Фото: РИА Новости Сотрудник СКР на поврежденном Чонгарском мосту

Фото: РИА Новости

Чонгарский мост расположен на границе Херсонской области и Крыма. Находится на трассе, которая идет в сторону города Джанкой. Удар был нанесен 22 июня.

«Мост поврежден намного серьезнее, чем мы первоначально думали. Мост сейчас, в ближайшие 15–20 дней, даже, может, и больше,— пока проводятся там работы, исследуют его, что с ним делать,— не пригоден для передвижения»,— сказал господин Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Врио губернатора посещал обстрелянный мост после удара 22 июня, на видео с его обращения можно видеть полученные повреждения.

После удара по Чонгарскому мосту основной поток грузовых автомобилей проходит через пропускной пункт «Перекоп». Минтранс Крыма сегодня заявил, что восстановление моста начнется после минимизации возможных рисков. Строительные материалы для ремонта уже доставляются к месту повреждения, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

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