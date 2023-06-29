«Достижение в том, что государственные банки ведут себя как частные»

24 июня исполнилось 10 лет, как российский Центробанк возглавила Эльвира Набиуллина. Весной 2022-го она была переназначена на третий и по действующему законодательству последний срок председательства. Заместитель шеф-редактора по экономической политике Дмитрий Бутрин в 2013 году брал интервью о планах госпожи Набиуллиной на посту, а теперь оценивает результаты выстроенной системы регулирования и стиля коммуникации с рынком. В чем технократичность и независимость Банка России окупили себя и где их пределы — в видео «Ъ».