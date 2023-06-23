GSK достигла первого внесудебного соглашения по препарату Zantac

Британская фармацевтическая и биотехнологическая компания GSK сообщила о достижении внесудебного соглашения по первому из нескольких тысяч исков, поданных потребителями в отношении препарата от язвы желудка Zantac. В этом и аналогичных исках GSK обвиняют в том, что Zantac может вызывать развитие онкологических заболеваний. Подробностей урегулирования претензий GSK не раскрывает, указывает лишь имя истца: Джеймс Гетц, который подавал иск в суд штата Калифорния.

Первые иски к GSK из-за Zantac начали массово подавать в августе 2022 года. Британский производитель продавал Zantac с 1980-х годов, а в 1988 году Zantac вообще стал самым продаваемым препаратом в мире. Однако в 2018 году появились сообщения о том, что действующее вещество Zantac — ранитидин может способствовать развитию онкологических заболеваний.

Регуляторы провели проверку этих препаратов, однако результаты оказались неоднозначными. И Федеральное управление США по контролю за рынком продовольственных продуктов и медикаментов (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств не нашли свидетельств наличия причинно-следственной связи между приемом этих препаратов и онкологическими заболеваниями. Однако большинство фармкомпаний сами решили прекратить продажу препаратов, содержащих ранитидин. В 2020 году FDA потребовало отозвать такие лекарства из американских аптек.

В рамках достигнутого GSK урегулирования судебный процесс по иску господина Гетца, который должен был начаться 24 июля, отменяется. Как поясняет в своем заявлении британская компания, урегулирование отражает ее желание избежать отвлечения, сопряженного с длительным судебным разбирательством. GSK также подчеркнула решимость отстаивать свою невиновность «на основании фактов и науки» во всех остальных делах из-за Zantac.

Алена Миклашевская