Британская компания снимает с продажи препарат от язвы желудка «Зантак»

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) отзывает препарат от язвы желудка Zantac во всех странах, где он продавался. Об этом стало известно из уведомления, выпущенного британским Управлением по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ранее «Зантак» отозвали из продажи в России. Запрет на продажи препарата связан с наличием в нем потенциально опасного вещества — ранитидина.

Британский регулятор отмечает, что решение GSK является превентивной мерой, а пациентам не стоит прекращать принимать лекарство. Кроме того, регулятор отметил, что в срочном посещении лечащего врача из-за отзыва Zantac нет необходимости, если только пациенты не нуждаются в совете и имеют какие-то опасения.

В России препарат «Зантак» был отозван компанией «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» неделю назад. «Процедура отзыва лекарственного средства обусловлена решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию "ранитидина гидрохлорид" производства "Сарака Лабораториз Лимитед", Индия, использованную в производстве вышеперечисленных серий лекарственного препарата»,— говорилось тогда в сообщении Росздравнадзора.

Ранитидин входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. В конце сентября Государственное агентство Литвы по контролю за лекарственными средствами ввело запрет на продажу в стране лекарств, активным веществом в которых заявлен ранитидина гидрохлорид. В активном веществе обнаружили примеси N-нитрозодиметиламина — гепатотропного яда, признанного Всемирной организацией здравоохранения и Международным агентством ЕС по исследованию рака потенциально канцерогенным для человека. Затем лекарство с ранитидином из Индии отозвали в большинстве стран Европы.

Кирилл Сарханянц