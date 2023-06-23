Стала известна зарплата Малкома в «Зените»

Зарплата бразильского нападающего петербургского ФК «Зенит» Малкома составляет 3,5 млн евро в год. Об этом со ссылкой на свои источники 23 июня сообщает «Спорт день за днем». При этом, по данным издания, в целом заработок игроков сине-бело-голубых — как российских, так и легионеров — не сопоставим с 2018 годом, когда, например, Леандро Паредес официально получал 5 млн евро в год, а Бранислав Иванович — 4,1 млн евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Напомним, что в завершившемся сезоне РПЛ 2022/2023 годов 26-летний спортсмен, ранее получивший российский паспорт, однако уже заигранный за сборную Бразилии, в 27 матчах чемпионата забил 23 мяча, став лучшим бомбардиром и лучшим футболистом лиги.

Малком перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». Петербургский клуб заплатил за этот трансфер 40 млн евро. Контракт бразильца действует до лета 2027 года.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к Малкому проявляет ряд зарубежных клубов, включая французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Ювентус».

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