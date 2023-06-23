В Адлере бывшая «гражданка СССР» арестована по подозрению в дискредитации армии

Адлерский райсуд Сочи избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой по делу о дискредитации вооруженных сил РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фигуранткой дела стала Марина Мелихова, бывшая активистка «Граждан СССР» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), которая недавно освободилась после отбытия наказания за публичные призывы к экстремистской деятельности. По решению Адлерского суда Марина Мелихова останется под стражей до 14 августа.

Суд установил, что в октябре 2022 года подозреваемая привлекалась к административной ответственности за дискредитацию вооруженных сил РФ, но после этого снова начала размещать в социальных сетях противоправный контент, поэтому в отношении нее было возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ.

Марина Мелихова до 2022 года была учредителем фирмы «Майс-Ойл» (торговля ГСМ), также возглавляла центр развития человеческого потенциала «Эра водолея» и вела YouTube-канал, в котором рассказывала в том числе о деятельности сетевого сообщества «СССР». В октябре 2021 года суд признал экстремистской организацию «Совет граждан СССР Прикубанского округа Краснодара», в которую входила Марина Мелихова.

Пояснения Минюста, в чем отличие мнений и утверждений о спецоперации,— в материале «Ъ» «Вот за аргументы, а вот за факты».

Анна Перова, Краснодар