Песков назвал слова Обамы о Крыме рациональным суждением

В Кремле прокомментировали интервью бывшего президента США Барака Обамы. В разговоре с CNN он объяснил, почему отличалась реакция Запада на события 2014 и 2022 года. Среди прочего 44-й президент США отметил, что на тот момент в Крыму проживало много русскоязычных, у которых «была некоторая симпатия к тому, чтобы Россия представляла их интересы». Эти слова в Кремле сочли примером «рациональных суждений».

«Не нам комментировать эти заявления. Безусловно там такие рациональные зерна сдержатся. Там (на Украине.— “Ъ”) действительно была достаточно большая фракция политиков, которые поддерживали идею развития добрых отношений с Россией, которые выступали против насаждения русофобии. И не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотела стать частью России. Поэтому мы видим, что время от времени такие рациональные суждения пробиваются»,— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конф-колла.

Господин Обама также отмечал, что в 2014 году в Верховной раде было много сторонников России. «И мне, и Ангеле Меркель (бывший канцлер Германии.— “Ъ”) пришлось притянуть к себе многих европейцев, пиная и крича, чтобы ввести санкции»,— пояснил экс-президент.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считать полуостров своей территорией. Такой же позиции придерживаются на Западе. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».