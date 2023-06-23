Обама: в Крыму в 2014 году было много русскоязычных, которые хотели представительства со стороны России

44-й президент США Барак Обама в интервью CNN прокомментировал критические заявления о том, что западные страны сделали недостаточно, чтобы не допустить «первого вторжения» на Украину в 2014 году. По словам господина Обамы, присоединение к России Крыма связано с тем, что там проживало большое количество русскоговорящих людей, которые были заинтересованы в том, чтобы Россия представляла их интересы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Барак Обама

Фото: Thanassis Stavrakis / AP Барак Обама

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Журналистка Кристиан Аманпур обратила внимание, что в 2014 году, когда Крым вошел в состав России, Барак Обама занимал должность президента США. В связи с этим она спросила, согласен ли господин Обама с утверждениями, что западные страны, в том числе Германия, «не провели достаточно красных линий», чтобы не допустить отделения Крыма от Украины.

«Украина того времени — это не та Украина, о которой мы говорим сегодня. Причина, по которой не было вооруженного вторжения в Крым, — там было много русскоязычных, и была некоторая симпатия к тому, чтобы Россия представляла их интересы. В то время в Верховной раде все еще было много сторонников России. И мне, и Ангеле Меркель (бывший канцлер Германии.— “Ъ”) пришлось притянуть к себе многих европейцев, пиная и крича, чтобы ввести санкции, и не дать Путину (президент России Владимир Путин.— “Ъ”) продолжить движение через Донбасс в остальную часть Украины»,— ответил он.

Господин Обама отметил, что со временем у украинцев появилось чувство «собственной идентичности, отдельной от России», решимость противостоять России и способность подготовиться как в военном, так и в гражданском плане.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина считает Крым «временно оккупированной территорией». Представители Евросоюза и США также неоднократно подчеркивали, что не признают «незаконную аннексию» полуострова. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».