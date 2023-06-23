С балкона довлатовского дома на Рубинштейна обрушилась штукатурка

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в ночь на пятницу, 23 июня, с балкона жилого дома на улице Рубинштейна, 23 рухнула штукатурка и повредила рядом стоящий автомобиль «Жигули». Из людей никто не пострадал.

Как сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург», чрезвычайное происшествие случилось примерно в половину первого ночи. Фрагменты отделки обвалились с одного из балконов на третьем этаже. У машины осталась глубокая вмятина на крыше и оказалось разбито лобовое стекло.

После происшествия утром на место приезжала комиссия из сотрудников жилищной инспекции и районной администрации, а также представители управляющей компании для решения вопроса, что делать дальше, чтобы избежать дальнейшего обрушения.

Как пишет издание 78.ru, обслуживающую это здание компанию УК «ЖКС Северо-Запад» уже привлекали к административной ответственности из-за ненадлежащего ухода за вверенным имуществом. Тогда на протечки воды после капремонта крыши пожаловался кинорежиссер Алексей Герман-младший, чей отец, Алексей Герман-старший, тоже проживал по этому адресу. В 1944–1972 годах там в коммунальной квартире вместе с родителями также жил писатель и журналист Сергей Довлатов, поэтому в народе здание называют довлатовским домом.

Андрей Кучеров

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