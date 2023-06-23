Новороссийский депутат предлагает запретить использовать название плацдарма «Малая земля» в коммерческих целях

Депутат городской думы Новороссийска Фатма Кашка предлагает запретить использование названия героического плацдарма «Малая земля» в коммерческих целях. Об этом парламентарий рассказала «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Сергеем Стряпухиным Фото: предоставлено Сергеем Стряпухиным

Решение стало реакцией на открытие пляжа под названием «Малая земля» у знаменитого одноименного мемориального комплекса.

«Малая земля — это не географическое название, чтобы им обозначать различные предприятия, точки питания, пляжи и компании. У нас патриотизм, получается, выражен только в проведении мероприятий. Давно надо ввести постановлением, видимо, запрет использования названия "Малая Земля" в коммерческих целях»,— отметила госпожа Кашка.

Депутат добавила, что понятие «Малая земля» возникло в результате кровопролитнейших боев на небольшом участке земли в Новороссийске, при этом коммерческие компании взяли за практику использовать это обозначение в рекламных целях.

Кроме того, против организации санкционированного места отдыха у границ мемориального комплекса выступили городские активисты. Новороссиец Сергей Стряпухин уже направил письмо прокурору города Алексею Грудине с требованием провести проверку на предмет соблюдения законности при организации пляжа «Малая земля», расположенного на береговой полосе между Галереей боевой славы памятника-ансамбля «Малая земля» и яхт-клубом «7 футов» (копия обращения есть в распоряжении «Ъ-Кубань»).

«Как вы думаете, автор мемориала, малоземелец, скульптор Владимир Ефимович Цигаль когда-нибудь мог представить, что "благодарные потомки" установят пляж в мемориальной зоне, да еще и назовут его святым именем "Малая земля", как и жилищный комплекс неподалеку»,— говорится в обращении активиста.

Сергей Стряпухин считает, что размещение пляжа вблизи Галереи боевой славы оскорбляет памятное место кровопролитных боев в период Великой Отечественной войны, создает неправильное понимание концепции памятника.

Мемориал «Малая земля» открыт 16 сентября 1982 года. Он посвящен героической высадке морского десанта майора Ц. Л. Куникова в феврале 1943 года. В Галерее боевой славы внутри памятника помещено 30 барельефов — портретов Героев Советского Союза, а на гранитных знаменах — списки частей и соединений, принимавших участие в боях за Новороссийск.

Наталья Решетняк

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