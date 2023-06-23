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Коммерсантъ FM
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Макрон пообещал ответить на звонок Путина, но не хочет звонить ему первым

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ответит на звонок от президента России Владимира Путина. Господин Макрон добавил, что не собирается звонить господину Путину самостоятельно, так как у него нет на это причин.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Конечно, я возьму трубку»,— сказал Эмманюэль Макрон в эфире телеканала Franceinfo. По его словам, сейчас у него «нет причин звонить» Владимиру Путину.

Господин Макрон добавил, что на данный момент диалог Парижа и Москвы возможно возобновить только после окончания военного конфликта России и Украины. Он отметил, что Франция готова стать посредником между Россией и Украиной.

«Если он позвонит мне, чтобы что-то предложить, я отвечу, поскольку Франция всегда была державой-посредником»,— сказал Эмманюэль Макрон.

В последний раз о разговоре Владимира Путина и Эмманюэля Макрона сообщалось 11 сентября 2022 года. Во время переговоров господин Макрон призвал Владимира Путина остановить боевые действия на Украине. В октябре Кремль объяснял, что контакты президентов сокращены, поскольку Франция не прислушивается к российской позиции. До этого Владимир Путин и Эмманюэль Макрон регулярно общались.

В январе в Кремле говорили, что Владимир Путин и Эмманюэль Макрон поддерживают контакты, но диалог между ними поставлен на паузу. В том же месяце господин Макрон заявил, что продолжит говорить с российскими властями, несмотря на критику такой политики. В мае глава МИД Франции Катрин Колонна допустила возобновление общения между президентами, чтобы не усиливать «ментальную изоляцию» российских властей.

Олеся Павленко

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